XV de France : Galthié prépare une surprise contre les All Blacks

Après avoir remporté leur premier match contre le Japon (52-12), les joueurs du XV de France vont se confronter à un très gros morceau. C’est la Nouvelle-Zélande qui se présentera au Stade de France ce samedi et Fabien Galthié semble avoir l’intention d’apporter quelques modifications au sein de son équipe.

La tournée de novembre a bien commencé pour le XV de France, avec une large victoire face au Japon pour le retour très attendu d’Antoine Dupont. Mais le gros morceau arrive, puisque les hommes de Fabien Galthié vont affronter les All Blacks sur la pelouse du Stade de France pour leur deuxième test-match, avant de terminer face à l’Argentine le 22 novembre prochain.

Rugby - Mercato : La grande annonce d'Antoine Dupont sur son avenir https://t.co/dOgPRAtZI5 pic.twitter.com/zeweBUOQ7P — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Buros titulaire à l’arrière ?

Cette rencontre est un rendez-vous très important pour le XV de France, puisqu’une victoire convaincante suffirait à relancer l’engouement autour de l’équipe après une année compliquée. Si les Bleus ont terminé à la deuxième place du dernier Tournoi des 6 Nations, les nombreuses polémiques ont écorné l’image de l’équipe. Fabien Galthié pourrait donc faire quelques changements, avec une grande première. D’après les informations de L’Equipe, c’est en effet Romain Buros qui devrait être titulaire au poste d’arrière, à la place de Léo Barré.

Jalibert pourrait sortir de l’équipe

Cette titularisation n’est pas forcément surprenante, puisque le joueur de l’UBB réalise un excellent début de saison. Mais elle veut surtout dire que Thomas Ramos ne portera pas le numéro 15 et on se dirige donc vers un nouveau match au poste de numéro 10, aux côtés d’Antoine Dupont. L’Equipe nous apprend d’ailleurs qu’on se dirigerait vers un banc avec six avants et deux trois-quart qui seraient Nolann Le Garrec et Emilien Gailleton. Un choix fort puisque Matthieu Jalibert se retrouverait carrément hors groupe, après avoir été mis sur le banc face au Japon le week-end dernier.