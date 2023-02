Urios dégaine, ses joueurs sont déjà sous pression

Axel Cornic

Christophe Urios va diriger ce samedi sont premier match à Marcel-Michelin depuis son intronisation au poste de manager de l’ASM Clermont Auvergne. Comme un signe du destin, il rencontrera son ancien club du Castres Olympique où il a été joueur et entraîneur, dans un match qui s’annonce déjà capital pour la suite de la saison.

Non, la mayonnaise n’a pas encore pris ! Après son échec à l’UBB, où il a été licencié en novembre dernier, Christophe Urios a rebondit à Clermont pour relancer une équipe en grande difficulté. Les Jaunards pointent en effet à la 11e place du Top 14 et pour le moment Urios reste sur une défaite à l’extérieur face au LOU (34-14).

« J’ai envie de connaître le Michelin en jaune et bleu »

Ce jeudi, le nouveau manager clermontois s’est exprimé sur sa grande première au stade Marcel-Michelin, pour le choc de ce samedi face au Castres Olympique. « J’ai envie de connaître le Michelin en jaune et bleu. Il me tarde d'être samedi parce qu’on a pris trente points ce week-end et que je veux laver cet affront » a expliqué Christophe Urios, d’après Rugbyrama . « Je ne suis pas juste content parce qu'on va retrouver nos supporters. On a des choses à se faire pardonner parce qu'ils viennent en nombre et que nous les avons encore déçus face à Lyon ».

« Les joueurs qui ont des doutes ne doivent pas jouer »