Un crack mondial débarque en Top 14, il annonce du lourd

Habitués des gros coups de mercato, le Racing 92 a une nouvelle fois frappé très fort avec l’arrivée d’Owen Farrell, qui posera ses valises en région parisienne à la fin de la saison. Stuart Lancaster, qui a notamment côtoyé l’ouvreur avec l sélection anglaise par le passé, semble déjà avoir hâte de travailler avec lui.

Voilà des années que le Racing 92 nous a habitués aux très grands numéros 10. Andrew Mehrtens, Dan Carter, Jonathan Sexton, Pat Lambie ou plus récemment Finn Russel, il y a toujours eu un taulier à la baguette chez les Ciel et Blanc et ça va continuer la saison prochaine, puisque c’est Owen Farrell qui va débarquer.

« Owen Farrell va apporter beaucoup »

L’Anglais aux 112 sélections va notamment retrouver Stuart Lancaster, qui l’avait justement lancé dans le grand bain avec le XV de la Rose en 2012. Et évidemment, il est persuadé qu’il va être un renfort de premier choix pour le Racing 92. « Il va apporter beaucoup (...) Si vous parlez aux joueurs qui ont joué avec lui lors des tournées des Lions ou aux joueurs anglais, aucun d’entre eux n’a un mot négatif à dire sur lui en termes de résultats » a-t-il expliqué, lors d’un entretien diffusé sur la chaîne YouTube Leaders on Leaders .

« Il est très concentré sur les Saracens en ce moment, mais il va très bientôt les quitter et arriver ici le 1er juillet »