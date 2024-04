Top 14 : Une légende prête à tout changer pour le Racing 92 ?

Axel Cornic

Le Racing 92 a frappé un très gros coup, puisque Owen Farrell rejoindra le club à partir de la saison prochaine, renforçant notablement l'équipe de Stuart Lancaster. Ce dernier est d’ailleurs très heureux d’accueillir son compatriote, dont il avait lancé la carrière internationale avec le XV de la Rose, en 2012.

Les stars sont déjà nombreuses en Top 14, mais une nouvelle va débarquer à l’intersaison. Et pas n’importe laquelle, puisqu’on parle du recordman de points en sélection anglaise Owen Farrell, qui a détrôné un certain Jonny Wilkinson. L’ouvreur a en effet décidé de quitter les Saracens pour se lancer un premier défi à l’étranger, avec le Racing 92.

Top 14 : Boudjellal promet le pire à Urios ! https://t.co/jIjjvl8dHt pic.twitter.com/cpBlUbZbLJ — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

« J’ai parlé à Siya Kolisi l’autre jour, il n’a pas trouvé ça facile »

Joueur de renommée mondiale, il ne devrait pas avoir beaucoup de mal à se faire à sa nouvelle équipe, mais s’habituer pour la première fois à une vie loin de son pays natal pourrait bien ne pas être simple. « J’ai parlé à Siya Kolisi l’autre jour, il n’a pas trouvé ça facile. C’est beaucoup plus facile pour lui en Afrique du Sud où tout le monde l’aime et l’adore et où il est avec ses copains avec lesquels il a grandi et qui lui manquent » a expliqué le manager francilien Stuart Lancaster au sujet de l’arrivée du troisième ligne sud-africain Siya Kolisi, dans un podcast sur YouTube . « Je lui ai dit : “Dublin, Leinster, les joueurs, les entraîneurs et les gens me manquent, mais j’avais besoin de faire ça pour me mettre au défi et pour découvrir mes forces et mes faiblesses” ».

« Pour tout joueur qui vient en France, le fait d’avoir un anglophone dans le staff d’entraîneurs est utile »