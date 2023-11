Top 14 : Coup de théâtre pour Ntamack ?

Arnaud De Kanel

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou gauche lors d'un match de préparation à la Coupe du monde face à l'Ecosse début août, Romain Ntamack manquera une bonne partie de la saison avec le Stade Toulousain, club avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2027. D'ailleurs, il ne devrait pas aller au-delà de son bail actuel avec les Rouge et Noir.

Deux mois après avoir offert le Bouclier de Brennus au Stade Toulousain après un show irréel dans les dernières minutes face au Stade Rochelais, Romain Ntamack a vu son rêve de Coupe du monde se briser. Gravement blessé au genou lors de la préparation avec le XV de France, l'ouvreur a été contraint de laisser ses coéquipiers. Toujours éloigné des terrains, Romain Ntamack a refait son apparition dans les médias la semaine dernière afin de promouvoir la sortie de son livre « Le rugby dans le sang ». Invité de RTL Matin , il en avait profité pour évoquer son avenir. Un avenir qui semble s'écrire très loin du Stade Toulousain une fois son contrat arrivé à expiration, en 2027.



Top 14 : Retour en force de Dupont, Toulouse jubile https://t.co/IyCf2CaceI pic.twitter.com/W8qdRDuUUN — le10sport (@le10sport) November 12, 2023

Ntamack tenté par un nouveau challenge

L'ouvreur star du XV de France et du Stade Toulousain avait déjà évoqué ses envies d'ailleurs en août dernier après sa blessure. « La prochaine Coupe du monde aura lieu en Australie en 2027. Si j’ai la chance d’y participer, ça pourrait ensuite être l’occasion de rester là-bas. J’aimerais tenter une expérience dans un club australien. Après si j’ai une opportunité au Japon ou ailleurs, je ne suis pas fermé. Mais l’Australie m’a toujours attiré. Je rêve d’y aller. J’ai la sensation qu’il y fait bon vivre. Si je peux découvrir ce pays tout en jouant au rugby, ce serait parfait », avait lâché Romain Ntamack. Un peu plus de deux mois plus tard, son état d'esprit n'a pas changé.

«J'aimerais tenter une expérience en Nouvelle-Zélande ou en Australie»