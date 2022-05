Rugby

Rugby - Top 14 : Un énorme coup est possible pour le Racing 92 !

Publié le 17 mai 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

Alors qu’Eddie Jones est l’actuel sélectionneur de l’Angleterre, ce dernier n’a pas écarté la possibilité de s’installer sur le banc du Racing 92 après le Coupe du monde en 2023.

Actuellement, c’est Laurent Traves qui est aux commandes au Racing 92. Mais au sein du club francilien, on verrait les choses en grand pour l’avenir. Ainsi, il avait été question d’un intérêt pour Eddie Jones, l’actuel sélectionneur du XV de la Rose. La question a donc directement été posée au principal intéressé. Eddie Jones pourrait-il débarquer au Racing 92 ? La porte n’est clairement pas fermée.

Eddie Jones au Racing 92 ?