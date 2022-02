Rugby

Rugby - Top 14 : Quesada sort du silence pour son avenir au Stade Français !

Publié le 20 février 2022 à 13h35 par A.C.

Considéré comme l’un des techniciens argentins les plus talentueux du moment, Gonzalo Quesada est pressenti pour remplacer Mario Ledesma à la tête des Pumas.

C’est une annoncé qui a surpris pas mal de monde. En place depuis 2018, Mario Ledesma a expliqué ne pas vouloir poursuivre sa mission à la tête de la sélection argentine. « C'est une décision personnelle » a expliqué l’ancien talonneur de Clermont, dont le contrat se terminait en décembre dernier et n’a donc pas été prolongé. « Ce n'est la faute de personne, ni du staff, ni des joueurs, c'est un cycle qui se termine ». Le débat fait désormais rage pour savoir qui va le remplacer et du côté du Stade Français on semble très inquiets, puisque Gonzalo Quesada est annoncé comme l’un des grands favoris.

« Je n’ai pas eu de coup de fil ni de réunion »