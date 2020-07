Rugby

Rugby - Top 14 : Parisse valide le retour de Quesada au Stade Français

Publié le 1 juillet 2020 à 16h35 par A.C.

Sergio Parisse, figure historique du Stade Français désormais au RCT, s’est félicité du retour de Gonzalo Quesada.

Le Stade Français, semblait commencer à prendre l’eau de toute parts. L’ambitieux projet mené par le milliardaire d’origine allemande Hans-Pieter Wild, a en effet connu un gros échec avec Heyneke Meyer, totalement lâché par les joueurs. La paire formée par Julian Arias et Laurent Semperé a ensuite produit des belles choses, mais ne semblait pas totalement rassurer. Mais l’avenir est plus serein, depuis l’arrivée de Gonzalo Quesada. Vainqueur du Challenge européen en 2015 et du Bouclier de Brennus en 2017, avec une équipe en grande partie composée par des joueurs formés au club, l’Argentin est en effet considéré comme l’un des meilleurs techniciens en circulation.

« Je suis content et j’espère que l’arrivée de Gonzalo sera de bon augure »