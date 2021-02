Rugby - Top 14

Rugby - Top 14 : L’essai victorieux de Boffeli comme geste engagé du week-end (vidéo)

Publié le 23 février 2021 à 12h26 par La rédaction mis à jour le 23 février 2021 à 12h30

Pour sa première titularisation avec le Racing 92, Emiliano Boffeli a signé un très bel essai collectif et offert la victoire face à Castres (23-20).

Recruté en décembre dernier par le Racing 92, Emiliano Boffeli a disputé son premier match dans la peau d’un titulaire, le week-end dernier, contre Castres. Une première gagnante puisque l’Argentin a inscrit le deuxième essai francilien et offert la victoire finale (23-20). Une œuvre collective nommée geste engagé du week-end par GMF, qui mettent à l’honneur la plus action d’équipe de chaque journée de Top 14. « Nous sommes à 10 minutes de la fin du match, on est sur une très grosse séquence des Racingmen qui enchaînent dans les 22 mètres , explique Christian Califano, ancien international et consultant pour GMF. On ne perd pas de temps, on essaie d’avancer, de trouver des intervalles pour se démarquer de cette belle défense castraise. Maxime Machenaud est encore une fois aux manettes. Ce qui est intéressant dans cette séquence c’est la capacité à alterner entre avants et trois-quarts. Les Racingmen font vivre le ballon et on va le voir sur cet offload parfaitement joué, cette passe donne l’essai à notre ami Emiliano Boffeli. Un grand bravo aux Racingmen pour ce geste engagé du week-end sélectionné par GMF ».