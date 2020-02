Rugby

Rugby - Top 14 : Le RCT a trouvé le successeur de Rhys Webb !

Publié le 20 février 2020 à 10h35 par A.C.

Toulon a enfin trouvé le demi-de-mêlée qui lui manquait, depuis la polémique qui a éclaté autour de Rhys Webb.

On ne va plus voir Rhys Webb évoluer sous le maillot toulonnais. Mis à l’écart par le RCT, le demi-de-mêlée pourrait rebondir d’ici la fin de la saison dans une franchise galloise, mais qui va le remplacer dans le Var ? En cette période de Tournoi des Six Nations, Patrice Collazo ne peut en effet pas compter sur Baptiste Serin, actuellement avec le XV de France. Plusieurs pistes ont étés évoquées ces dernières semaines et le RCT semble enfin avoir trouvé son bonheur.

Sonatane Takulua, le nouveau 9 du RCT