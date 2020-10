Rugby

Rugby - Top 14 : Collazo s'enflamme après la victoire contre Castres

Publié le 24 octobre 2020 à 12h35 par A.D.

Pour le compte de la 6ème journée de Top 14, Toulon affrontait Castres. Alors que ses hommes l'ont emporté, Patrice Collazo a distribué quelques bons points.

Toulon a fait le job. Opposés à Castres pour la 6ème journée de Top 14, les hommes de Patrice Collazo se sont imposés (19-6) ce vendredi. Interrogé après la rencontre, l'entraineur du RCT a fait son analyse de la rencontre et félicité ses joueurs, avec une mention spéciale pour Sébastien Taofifénua, Gervais Cordin, Luka Tchelidze et à Matthias Halagahu.

«Il y a eu des choses qui comptent dans la construction d'un groupe»