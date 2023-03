Rugby : Karting, F1... L'incroyable réponse à la punchline lâchée par Benzema

Thibault Morlain

« On ne confond pas la F1 et le karting ». Avec cette punchline pour évoquer les comparaisons avec Olivier Giroud, Karim Benzema avait fait sensation. Et voilà que l'image a dernièrement été reprise dans le monde du rugby en amont du match entre le Stade Français et le Racing 92. De quoi d'ailleurs donner lieu à une incroyable réponse de Laurent Travers.

Ce dimanche, le Racing 92 a remporté le derby francilien face au Stade Français. Une victoire acquise 13 à 19 pour les hommes de Laurent Travers. Une rencontre de Top 14 pour laquelle la température était montée en amont du match. En effet, le Stade Français avait lancé une petite pique à son futur adversaire sur les réseaux sociaux : « Le derby parisien c'est dimanche. La Capitale reçoit la banlieue. Le 3ème contre le 8ème. La F1 contre le karting ». Une dernière partie qui fait ainsi référence à une désormais célèbre punchline lâchée par Karim Benzema. Mais voilà, cette provocation du Stade Français s'est retournée contre lui et après la victoire du Racing 92, Laurent Travers en a bien profité...

Laurent Travers qui arrive avec un casque, un pari avec ses joueurs qui lui avaient dit qu ils affrontaient une Formule Un ce soir. pic.twitter.com/dnFnDvVcb5 — Fanny Lechevestrier (@fannylechevestr) March 26, 2023

« Le karting a tenu la route »

L'image est insolite, mais en conférence de presse après la rencontre, Laurent Travers, entraîneur du Racing 92, s'est présenté devant les journalistes... avec un casque de karting sur la tête. Une incroyable réponse à la pique lancée auparavant par le Stade Français. Laurent Travers s'est par la suite expliqué : « C’est un défi lancé par mes joueurs. On a dit que le Racing c’était du Karting et qu’en face c’était de la Formule 1. Alors ils m’ont mis au défi de porter un casque s’ils décrochaient la victoire. Je réponds à leur défi. C’est une manière de souligner que le sport de haut niveau, c’est avant tout de l’humilité. Je le pose là parce qu’on vient de finir la course, et le karting a tenu la route ».

