Finale Top 14 : Macron déclenche une polémique, Boudjellal réagit

Thibault Morlain

Le week-end dernier, c'est donc le Stade Toulousain qui a remporté le Top 14. La bande à Antoine Dupont a été sacrée championne de France, s'imposant en finale face à La Rochelle. Une rencontre au terme de laquelle une image du président de la République a fait polémique. On a ainsi pu voir Emmanuel Macron boire une bière cul sec. De quoi faire réagir Emmanuel Macron.

Au terme de la saison de Top 14, c'est donc finalement le Stade Toulousain qui a soulevé le Bouclier de Brennus au Stade de France. Menée jusqu'à quelques minutes de la fin du match par La Rochelle, la bande à Antoine Dupont a finalement été libérée par un exploit de Romain Ntamack, qui s'est bien rattrapé d'une erreur qui aurait pu être fatale commise peu de temps auparavant. Toulouse a ainsi fait tomber La Rochelle (29-26) au terme d'une très belle finale. Présent pour l'occasion, comme chaque année, Emmanuel Macron a visiblement apprécié le spectacle. D'ailleurs, à l'issue de cette rencontre, il a également participé à la fête dans le vestiaire des Toulousains. On a ainsi pu voir le président de la République boire une bière cul sec.

Forcément, de telles images du président de la République ne sont pas passées inaperçues. Et évidemment, dans la classe politique, on a critiqué Emmanuel Macron suite à cette polémique. Mourad Boudjellal a lui aussi réagi à ces images qui ont tant fait parler. Pour Eurosport , dans sa chronique Mourad de Toulon , il a alors lâché : « Ça n'a échappé à personne, le président de la République était présent pour la finale. Et sur quelques images, on a pu voir, ce n'était pas la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine, que quand Toulouse marquait, il était plutôt content. C'est l'impression qui était donnée. Je me suis demandé pourquoi le président serait plus Toulouse que La Rochelle et j'ai compris à la fin du match quand il est allé dans le vestiaire de Toulouse ».

« C'est plus sympa de devoir boire une bière cul sec que un café cul sec »