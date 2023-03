Rugby : Pendant ce temps, Sofiane Guitoune joue de la harpe !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Au Stade Toulousain, pendant que les copains performent avec le XV de France, l’ambiance reste studieuse. Cette semaine, les hommes d’Ugo Mola ont rejoint l’orchestre national du Capitole pour vivre une nouvelle expérience.

La scène a de quoi étonner ou amuser. Sofiane Guitoune est assis à la harpe, Alban Placines est au violon, Pierre Fouyssac à la flûte, et Ugo Mola s’essaye en chef d’orchestre. Le manager toulousain a l’habitude du rôle. Mais cette fois, au pupitre de la Halle aux Grains, face à l’orchestre national du Capitole, le contexte est différent et le récital n’est pas celui du Stade Toulousain. Ugo Mola a en main la baguette du chef d’orchestre toulousain Pierre Bleuse pour jouer la 9ème Symphonie du Nouveau Monde du Tchèque Antonin Dvorak. Les joueurs en réalité sont en immersion durant la répétition de l’orchestre. Un échange convivial, loin des terrains de rugby, pour découvrir de nouveaux univers. « C’est une expérience incroyable pour les joueurs , sourit le président du Stade Toulousain Didier Lacroix. Ils s’ouvrent à un univers a priori très éloigné, mais qui a de nombreux points communs : l’exigence d’excellence, de travail au quotidien, de cohésion et d’écoute de l’autre, d’osmose pour arriver à un rendu parfait ».

« Ils ont envie de toucher à tout »

Ugo Mola a la banane. L’expérience plaît. Le staff et les dirigeants du club sont aux premières loges. Et les joueurs sont émerveillés par la puissance de la musique et la diversité des instruments. « C'est plus qu'impressionnant et c'est chouette de mélanger les genres , reconnaît le manager des Rouge et Noirs. Il y a beaucoup de garçons intéressés. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ont envie de toucher à tout. Et c'est là que le danger peut arriver ». Les passerelles sont nombreuses entre l’exigence du sport de haut niveau de celui de la musique classique. Le troisième-ligne Alexandre Roumat est impressionné : « Franchement, quand j’ai un soir de libre, ce n’est pas ici que je viens. Mais ça va peut-être changer. J’ai été époustouflé par la qualité de leur prestation ».

Quand le manager du @StadeToulousain Hugo #Mola dirige l'orchestre national du Capitole de @Toulouse #FBsport pic.twitter.com/wpBMPGGgYR — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) March 14, 2023

