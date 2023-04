Rugby : L'énorme avertissement lancé à Antoine Dupont

Thibault Morlain

Ce samedi, le choc en Champions Cup verra s'opposer le Leinster au Stade Toulousain. Les deux clubs se disputeront une place en finale. Le choc s'annonce énorme et forcément, du côté français, on pourra bien évidemment compter sur Antoine Dupont. Mais attention, en face, on a bien identifié le danger et le demi de mêlée de Toulouse a reçu un avertissement avant cette rencontre.

Quintuple vainqueur de la Coupe d'Europe de rugby, le Stade Toulousain espère bien aller décrocher un sixième titre lors de cette année 2023. Les hommes d'Ugo Mola n'y sont pas encore, mais ils sont tout de même proche. Actuellement en demi-finale, Toulouse devra se défaire du Leinster pour espérer disputer cette finale de Champions Cup. Face au club irlandais, le niveau sera relevé pour le Stade Toulousain qui pourra toutefois s'appuyer sur ses stars à l'instar d'Antoine Dupont. Mais voilà que ce dernier n'aura aucun cadeau de ses futurs adversaires.

« Essayer de le mettre sous pression »

Pilier du Leinster, Andrew Porter a envoyé un message à Antoine Dupont avant la rencontre de Champions Cup. Pour Rugbyrama , il a alors lâché : « Est-ce qu'on a un plan anti-Dupont ou je ne veux pas le dire ? Non, c’est très pertinent, car il représente une grande menace. Dupont est un vrai talisman pour la France et le Stade toulousain. Un plan doit être mis en place par rapport à lui et il le sera pour essayer de mettre un grain de sable dans la machine. Je ne dis pas que nous allons "le cibler ", car ce n'est pas le bon mot, mais nous allons essayer de le mettre sous pression, du moins lui en rajouter tout au long du match, et d'être sur son dos pendant 80 minutes ».

« Ça va être une grosse bagarre »