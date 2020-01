Rugby

Rugby : La très belle opération de Max Guazzini

Publié le 22 janvier 2020 à 12h37 par La rédaction mis à jour le 22 janvier 2020 à 13h38

L’ancien président historique du Stade Français, Max Guazzini, organise une vente aux enchères uniques en son genre au service de la noble cause animale.

Si Max Guazzini a marqué à jamais l’histoire du Stade Français, il reste aussi une figure incontournable de la radio NRJ, dont il a été le président du Directoire. Une carrière qui lui a permis de rencontrer et collaborer avec les plus grandes stars de la chanson et de bâtir une collection de disque d’or hors du commun. Un trésor qu’il a décidé de mettre aux enchères, à l’hôtel des ventes de Drouot, ce jeudi (11h-15h). Plus de 200 pièces d’exception, ayant récompensées des artistes entre 1980 et 2000. Madonna, Paul McCartney, Johnny Halliday, Pink Floyd, U2, ZZ Top ou encore Patrick Bruel : ces disques d’or et de platine seront tous mis en vente pour une noble cause. Farouche défenseur des animaux, Max Guazzini reversera l’intégralité des fonds à la Fondation Brigitte Bardot.