Rugby : Dupont, Galthié… Le jour de gloire va encore arriver ?

Ce dimanche, les deux personnalités les plus en vogue du rugby français pourraient être sacrées d’un nouveau titre mondial. Antoine Dupont et Fabien Galthié sont en lice pour le titre de meilleur joueur et sélectionneur du monde.

Ce dimanche, le monde du rugby aura les yeux rivés sur Monaco, où se tiendra la 22e cérémonie des World Rugby Awards, récompensant les meilleurs acteurs et actrices du monde de l’ovalie sur la dernière année écoulée. Après une année de rêve pour l’équipe de France, plusieurs personnalités françaises seront en lice pour y décrocher un titre, comme Antoine Dupont et Fabien Galthié.

Une année en or pour Dupont

Déjà élu meilleur joueur du monde la saison passée, Antoine Dupont est en lice pour conserver son titre, ce qui constituerait une première depuis Beauden Barrett en 2016 et 2017. Malgré une saison plus délicate que la précédente avec le Stade Toulousain, le demi de mêlée a brillé sur la scène internationale. Avec l’équipe de France, dont il est désormais le capitaine, le Toulousain a remporté le Tournoi des Six Nations, en étant élu meilleur joueur du tournoi. Son impact sur les performances des Bleus a été considérable, avec notamment deux essais marqués contre l’Irlande et l’Angleterre.

Galthié, sélectionneur bientôt titré ?