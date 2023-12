Rugby : Le Top 3 des moments forts de l’année 2023

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

L'exploit de La Rochelle à Dublin, l'essai de Romain Ntamack au Stade de France ou l'élimination des Bleus en Coupe du monde... Au moment de tourner la page de l’année 2023, retour sur les moments forts de cette année riche en émotion pour le rugby français.

Le rugby est un sport qui procure énormément d'émotions. Il y a toujours des petits histoires, des exploits, des retournements de situation, des ambiances, ou des performances qui font dresser les poils de tous les supporters. Grâce à ses clubs ou son équipe nationale, le public français a aussi la chance d'avoir chaque année de nombreux titres à fêter. L'année 2023 n'échappe pas à la règle. Même si le XV de France n'est pas allé au bout de son objectif ultime, les succès des U20 en Coupe du monde, de Toulon en Challenge Cup, de La Rochelle en Champions Cup ou de Toulouse en Top 14 ont offert de sacrés moments de joie aux supporters. Retour sur trois dates clefs qui ont marqué l'année 2023 et qui resteront longtemps dans les mémoires.

20 mai : La Rochelle s'offre une deuxième étoile à Dublin

En finale de la Champions Cup, c’est à Dublin, dans l’antre du Leinster que La Rochelle avait rendez-vous avec l’histoire pour obtenir une deuxième étoile consécutive. Une finale dantesque qui a fait passé le public rochelais par toutes les émotions. Malmenés en début de rencontre, et rapidement distancé (17-0), les Maritimes ont fait preuve d’une confiance inébranlable et d’une force de caractère incroyable pour renverser le Leinster, alors jugé imprenable (27-26). Le paquet d’avants des Rochelais a finalement largement dominé les débats et les Rochelais ont réalisé une incroyable remontada qui a permis de passer devant au score dans les ultimes minutes grâce à un essai de Georges Henri Colombe à la 72ème. Un exploit monumental au terme d’un match fou en terre irlandaise.

17 juin : L’incroyable essai de Romain Ntamack dans le money-time

A une minute du coup de sifflet final de la finale du Top 14, alors que La Rochelle mène 26-22, a dominé le match, et s’apprête enfin à soulever son premier Bouclier de Brennus, un exploit personnel de Romain Ntamack est venu anéantir les espoirs rochelais et réveiller la fierté toulousaine. Au bout d’une action en plusieurs temps de jeu que les coéquipiers d’Antoine Dupont ont entamé dans leur vingt-deux mètres, l’ouvreur international, servi par son demi-de-mêlée, a réussi à trouver un intervalle. Un petit trou de souris possible grâce à la montée défensive hasardeuse de Seuteni. Romain Ntamack était pourtant mentalement au fond du gouffre quelques minutes plus tôt après avoir loupé un coup de pied qui devait offrir une pénaltouche cruciale à son équipe. Un tournant dans cette finale. Mais le champion s’est finalement relevé pour inscrire cet essai de 60 mètres dont les images vont rester longtemps dans les annales du Top 14. Un essai de géant. Et finalement un 22ème Bouclier de Brennus pour le Stade Toulousain.

15 octobre : La Coupe du monde échappe aux Bleus

L’épopée en Coupe du monde s’est malheureusement arrêté prématurément en quart de finale pour le XV de France battu d’un petit point par l’Afrique du Sud, le tenant et futur champion, 29 à 28. Les Bleus ont pourtant dominé cette rencontre mais ont finalement perdu à cause de détails qui ont couté cher : Une imprécision dans la zone de marque et un déficit sous les ballons hauts. Entre autres. Mais il y a eu aussi un manque de chance évident et quelques décisions arbitrales incohérentes qui n’ont pas joué en faveur des Bleus. La frustration était donc légitime. Les Bleus avaient réussi leur entame de Mondial en dominant les All Blacks lors du match d’ouverture. Mais ils ont chuté d’un rien à l’heure du premier match couperet. Au-delà du résultat, les décisions litigieuses du corps arbitral vont rester dans les mémoires, surtout chez les supporters français. Même si cela ne changera rien… A la maison, la France n’a pas réussi à gagner sa première Coupe du monde !