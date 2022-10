UFC

UFC 280 : Le choc Makhachev - Oliveira a tenu toutes ses promesses…

Publié le 25 octobre 2022 à 12h40

La rédaction

Samedi, à Abu Dhabi, Islam Makhachev est devenu le nouveau champion des poids légers (-70kg) en s’imposant par soumission dans le deuxième round face à Charles Oliveira. Une performance exceptionnelle de la part du Daghestanais qui conforte son statut d’héritier de Khabib Nurmagomedov.

Le main event de cet UFC 280 a été à la hauteur de l’événement. Le combat le plus attendu de l’année opposait Charles Oliveira à Islam Makhachev avec, en jeu, la ceinture des poids légers. Une rencontre tant attendue par tous les fans de MMA qui a finalement penché en faveur du Daghestanais, largement supérieur au Brésilien pourtant sur une série de 12 victoires consécutives.

Une domination totale de Makahchev

L’opposition de style entre les deux combattants a largement contribué à faire grimper l’attente autour du combat. D’un côté Charles « Do Bronx » Oliveira et son redoutable Jiu-jitsu, de l’autre, Islam Makhachev et sa lutte si dominante. Debout, l’avantage est plutôt donné au Brésilien et pourtant, c’est bien le Russe qui surprend Oliveira avant d’entamer une longue phase de domination au sol. Le premier round est facilement remporté par Makhachev et déjà, le différentiel de puissance se fait ressentir en faveur de ce dernier.



Dans le deuxième round, Makahchev assoit sa domination dans tous les domaines. Sur un coup de genou sauté manqué du Brésilien, le Russe profite de l’ouverture et déclenche un crochet qui met knockdown son adversaire avant de venir le contrôler au sol et de s’imposer par soumission sur un étranglement bras/tête.

Aucune jalousie, que de la bienveillance et de la joie pour la victoire de son ami. Cette relation entre Khabib et Islam Makhachev est magnifique 👌🏼🔥pic.twitter.com/Z8AhW85tpj — Ilies Mkt (@IliesMkt) October 24, 2022

L’héritier s’est fait un nom

Ami et partenaire d’entraînement de Khabib Nurmagomedov depuis l’enfance, Islam Makhachev a régulièrement été désigné comme l’héritier de la légende des poids légers. Toutefois, cette relation lui a aussi valu d’être qualifié de « pistonné », notamment pour ce combat face à Charles Oliveira. Alors que le Brésilien s’est imposé face à tous les cadors de la catégorie, Islam Makhachev n’avait combattu que deux membres du TOP 10 avant cet affrontement pour le titre.



Si certains doutaient de la capacité de Makhachev à s’imposer, le Russe a remis les pendules à l’heure et va désormais devoir défendre son titre face aux meilleurs combattants de l’UFC. Et pour sa première défense de titre, le Daghestanais devrait être opposé à Alexander Volkanovski, champion incontesté des poids plumes (-66kg).