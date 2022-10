Omnisports

Riner, Batum... Le monde du sport s'incline devant Benzema après le Ballon d'Or

Publié le 18 octobre 2022 à 10h35 - mis à jour le 18 octobre 2022 à 10h38

Karim Benzema a été récompensé de ses efforts. Vainqueur de la Ligue des champions, champion d'Espagne l'année dernière, l'international français a remporté le Ballon d'Or 2022 ce lundi soir, à Paris. Agé de 34 ans, le joueur du Real Madrid a reçu l'hommage du monde du monde du football, mais pas que. De nombreux sportifs ont tenu à le féliciter sur les réseaux sociaux.

Longtemps tenu à l'écart de l'équipe de France en raison de soucis extra-sportifs, Karim Benzema a pris sa revanche. Star du Real Madrid depuis des années, le buteur a connu la consécration ce lundi soir. Il a remporté le Ballon d'Or 2022, devant le premier Français depuis Zinédine Zidane en 1998 à mettre la main sur ce prestigieux trophée. Agé de 34 ans, Benzema n'a pas caché son émotion sur la scène du Théâtre du Châtelet aux côtés de sa famille et de ses amis.

« C'est le Ballon d'Or du peuple! »

« C'est une fierté d'avoir cela devant moi. Je repense à tout ce travail où je n'ai pas lâché depuis tout petit. Après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles, Zizou et Ronaldo. C'est beaucoup de travail, c'est ne rien lâcher et s'entraîner toujours plus. C'est aussi garder ce rêve dans la tête. J'ai eu des moments difficiles dont cette période où je n'étais pas en sélection (...) Je remercie ma famille car on est soudés et tous ensemble. C'est le Ballon d'Or du peuple! » a confié Benzema devant une flopée de personnalités.

Riner, Batum... Les hommages s'enchaînent

De nombreux footballeurs comme Kylian Mbappé ou encore Olivier Giroud ont tenu à lui rendre hommage. Mais les messages de félicitations ne se sont pas limités au monde du football. Sur les réseaux sociaux, plusieurs sportifs ont tenu à le féliciter comme le judoka Teddy Riner : « La passion par dessus tout. Félicitations El Nueve » . Quintuple championne du monde, Clarisse Agbégnenou a également eu un mot pour Benzema : « 24 ans plus tard le Ballon d'Or revient à la maison. Magnifique transmission de témoin! ». Le basket n'a pas oublié de participer à l'hommage du sport français. « Félicitations KB9! » a lâché l'international français Nicolas Batum.

La PASSION par dessus TOUT 🫶🏾 Félicitations El Nueve 🇫🇷🇫🇷✨ https://t.co/HbTrqNjAih — Teddy Riner (@teddyriner) October 17, 2022

« C'est juste un exemple dans le sport français »