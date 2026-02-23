JO d'hiver 2026 : Cet athlète a remporté la médaille d'or, mais il a perdu un bout de sa dent !

Ce dimanche, pour conclure en beauté les Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina, le Canada et les États-Unis s’affrontaient en finale de hockey sur glace. 46 ans après leur dernier sacre, ce sont les Américains qui se sont imposés, grâce à un but en prolongation de Jack Hugues. Ce dernier est devenu le héros de la patrie, mais il a surtout perdu un bout de dent dans la bataille.
Jack Hughes finit avec une médaille d’or et une dent cassée
46 ans après leur dernier titre olympique, les États-Unis ont donc de nouveau remporté l’or ce dimanche. Pleine de suspense, cette finale s’est finalement décantée lors de la prolongation grâce à une réalisation de Jack Hughes qui permet donc à son pays de l’emporter après deux finales perdues en 2002 et 2010. Après la rencontre, Hughes a brandi sa médaille face à la foule, mais on a surtout aperçu sa dent cassée. En effet, le joueur des Devils du New Jersey a perdu un bout de son incisive durant la partie à la suite d’un contact avec Sam Bennett, qui lui a infligé un coup de crosse dans la bouche.
« C'est une excellente équipe canadienne, mais nous sommes les États-Unis »
Forcément, après la rencontre, Jack Hughes était euphorique. Très content de donner à son pays un titre qui le fuyait depuis 46 ans, il a laissé éclater sa joie au micro de NBC. « Tout cela concerne notre pays en ce moment. J'aime les États-Unis. J'aime mes coéquipiers. C'est incroyable. La fraternité du hockey américain est si forte. Nous avons reçu beaucoup de soutien de la part d'anciens joueurs. Je suis très fier d'être Américain aujourd'hui. Une victoire courageuse et audacieuse, c'est ça le hockey américain. C'est une excellente équipe canadienne, mais nous sommes les États-Unis. Ce soir, tout était pour le pays. »