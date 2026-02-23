JO d'hiver 2026 : Cet athlète a remporté la médaille d'or, mais il a perdu un bout de sa dent !

Alexis Brunet

Ce dimanche, pour conclure en beauté les Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina, le Canada et les États-Unis s’affrontaient en finale de hockey sur glace. 46 ans après leur dernier sacre, ce sont les Américains qui se sont imposés, grâce à un but en prolongation de Jack Hugues. Ce dernier est devenu le héros de la patrie, mais il a surtout perdu un bout de dent dans la bataille.

Ça y est, les Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina sont officiellement terminés. Ce dimanche ont eu lieu les dernières épreuves avec notamment la finale du hockey sur glace qui a vu s’opposer le Canada aux États-Unis. Ce sont les Américains qui se sont imposés sur le score de 2-1 grâce à un but de Jack Hughes en prolongation.

Jack Hughes finit avec une médaille d’or et une dent cassée 46 ans après leur dernier titre olympique, les États-Unis ont donc de nouveau remporté l’or ce dimanche. Pleine de suspense, cette finale s’est finalement décantée lors de la prolongation grâce à une réalisation de Jack Hughes qui permet donc à son pays de l’emporter après deux finales perdues en 2002 et 2010. Après la rencontre, Hughes a brandi sa médaille face à la foule, mais on a surtout aperçu sa dent cassée. En effet, le joueur des Devils du New Jersey a perdu un bout de son incisive durant la partie à la suite d’un contact avec Sam Bennett, qui lui a infligé un coup de crosse dans la bouche.