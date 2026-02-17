Bagarre aux JO d'hiver 2026 : Il recommence, la justice française intervient

L'équipe de France de hockey, qui faisait son grand retour aux Jeux Olympiques, n'aura pas réussi l'exploit de se hisser en quart de finale. Cependant, les hockeyeurs français auront réussi à marquer les esprits, mais vraiment d'une façon positive. Et cela risque de coûter cher.
Comme attendu, l'équipe de France de hockey sur glace n'a pas pu rivaliser au sein d'un groupe très relevé. Après des défaites contre la République Tchèque, la Suisse et le Canada, les Bleus avaient encore une chance de rejoindre les quarts de finale grâce à un barrage face aux Allemands. Mais là encore les Français ont perdu (1-5) et sont donc définitivement éliminés des Jeux Olympiques. Une rencontre à laquelle ne participait pas Pierre Crinon.
Pierre Crinon exclu des Jeux...
Et pour cause, le joueur de Grenoble a déclenché une grosse bagarre face au Canadien Thomas Wilson. Ce qui lui a valu une exclusion de ces JO d'hiver 2026. « Le comportement provocant de Pierre Crinon à sa sortie de la glace, alors même qu’il venait de se faire exclure de la rencontre pour une bagarre, constitue une violation manifeste de l’esprit olympique et porte également atteinte aux valeurs de notre sport », a indiqué lundi la Fédération française de hockey. Mais cela ne va pas en rester là.
... et convoqué au Tribunal !
Et pour cause, Pierre Crinon est coutumier du fait. Le 30 novembre dernier, il avait frappé au visage le gardien angevin Matthew O’Connor qui avait eu 3 jours d'ITT pour traumatisme facial. Le parquet de Grenoble avait initialement prévu de ne pas engager de poursuite puisque des sanctions disciplinaires avaient été prises. Cependant, par le biais d'un communiqué, le procureur Etienne Manteaux indique avoir « décidé d’engager des poursuites ». Pierre Crinon, qui avait été suspendu sept matches, a récidivé, et ce qui a convaincu le parquet de Grenoble de réagir. « Compte tenu de la réitération de faits de violences lors des Jeux olympiques contre un joueur canadien, le procureur constate que monsieur Crinon n’a pas su saisir l’opportunité de ce classement pour cesser tout comportement violent », peut-on lire.