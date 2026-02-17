Bagarre aux JO d'hiver 2026 : Il recommence, la justice française intervient

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'équipe de France de hockey, qui faisait son grand retour aux Jeux Olympiques, n'aura pas réussi l'exploit de se hisser en quart de finale. Cependant, les hockeyeurs français auront réussi à marquer les esprits, mais vraiment d'une façon positive. Et cela risque de coûter cher.

Comme attendu, l'équipe de France de hockey sur glace n'a pas pu rivaliser au sein d'un groupe très relevé. Après des défaites contre la République Tchèque, la Suisse et le Canada, les Bleus avaient encore une chance de rejoindre les quarts de finale grâce à un barrage face aux Allemands. Mais là encore les Français ont perdu (1-5) et sont donc définitivement éliminés des Jeux Olympiques. Une rencontre à laquelle ne participait pas Pierre Crinon.

❄️ #MilanoCortina2026 | ÉNORME BAGARRE 🤯💥🤯



Les arbitres sont obligés d'intervenir pour séparer le Français Pierre Crinon et le Canadien Wilson. Les deux hommes sont expulsés du match !



📺 Suivez le hockey en direct : https://t.co/fWyqfxoDw3 pic.twitter.com/n4GCOJA69o — francetvsport (@francetvsport) February 15, 2026

Pierre Crinon exclu des Jeux... Et pour cause, le joueur de Grenoble a déclenché une grosse bagarre face au Canadien Thomas Wilson. Ce qui lui a valu une exclusion de ces JO d'hiver 2026. « Le comportement provocant de Pierre Crinon à sa sortie de la glace, alors même qu’il venait de se faire exclure de la rencontre pour une bagarre, constitue une violation manifeste de l’esprit olympique et porte également atteinte aux valeurs de notre sport », a indiqué lundi la Fédération française de hockey. Mais cela ne va pas en rester là.