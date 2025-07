Avec Everlink, Surfshark promet un VPN sans déconnexion pour suivre ses compétitions sportives en toute sécurité

Surfshark a récemment lancé Everlink, une technologie innovante qui garantit une connexion VPN stable, même en cas de coupure réseau. Un atout de taille pour les fans de sport en déplacement, désireux de suivre leurs compétitions préférées sans interruption… ni fuite de données personnelles. Voici comment ça fonctionne.

En effet, un VPN de bonne facture permet de contourner les blocages géographiques et d’accéder au contenu des chaînes ou plateformes sportives auxquelles vous êtes abonné dans l’Hexagone depuis l’étranger, comme si vous n’aviez jamais quitté votre salon.

Qu’il s’agisse de suivre Roland-Garros depuis un hôtel à l’étranger, d’assister en direct à une course de Formule 1 en déplacement professionnel ou de visionner une rediffusion de Ligue 1 lors d’un voyage à l’autre bout du monde, les fans de sport sont nombreux à compter sur un VPN pour suivre leurs compétitions sportives préférées lorsqu’ils ne sont pas en France.

Concrètement, Everlink repose sur une infrastructure parallèle à celle du VPN classique. Lorsqu’un utilisateur se connecte à Surfshark, il se connecte en réalité à deux réseaux : le tunnel VPN classique… et Everlink. Si une déconnexion survient, Everlink prend immédiatement le relais, rétablissant la connexion sans action manuelle ni coupure visible à l’écran. Autrement dit, plus besoin de relancer l’application VPN ou d’attendre une reconnexion automatique en pleine finale NBA ou durant une étape du Tour de France .

Une fonction disponible sans surcoût

Si vous êtes abonné à l’une des formules VPN de Surfshark, vous n’avez rien à faire ou à payer pour en profiter. Everlink est intégré par défaut au protocole WireGuard de Surfshark, et est disponible sur l’ensemble des plateformes : Windows, macOS, iOS, Android et Linux. Et aucun réglage n’est requis : la protection renforcée est active dès la première connexion.

A contrario, vous n’êtes pas encore abonné à un VPN et recherchez une solution fiable au meilleur prix ? Surfshark propose des offres promotionnelles sur toutes ses formules, avec Everlink inclus. L’abonnement Surfshark Starter, habituellement à 4,39€/mois, passe à 1,99€/mois pour un engagement de deux ans, avec trois mois gratuits à la clé.

Pour les utilisateurs en quête d’une protection plus complète, Surfshark One offre une suite de services enrichie : antivirus intégré, moteur de recherche sans publicité (Surfshark Search), et alerte en cas de fuite de données personnelles (Surfshark Alert). Là aussi, le tarif est réduit : 2,49€/mois pendant deux ans, toujours avec trois mois supplémentaires offerts.

Que vous soyez un supporter assidu de la Premier League ou amateur de tennis en déplacement, c’est une occasion à saisir pour naviguer en toute tranquillité et sans coupure.