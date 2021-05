Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle pépite africaine dans le viseur de Longoria ?

Publié le 2 mai 2021 à 23h10 par La rédaction

En quête d'un latéral gauche pour la saison prochaine, l'OM serait sur les traces de Anas Nanah qui évolue au Maroc.

À l'OM, les deux latéraux gauche arrivent en fin de contrat cet été. Jordan Amavi et Yuto Nagatomo ne seront peut-être plus marseillais la saison prochaine. Avec le départ de Nils Nkounkou, latéral prometteur, à Everton l'été dernier, Jorge Sampaoli ne dispose plus de latéral gauche disponible en vue de la saison qui arrive. En quête d'un arrière gauche, voire plusieurs, l'OM prospecterait en Europe, mais également sur le continent Africain, qui commence à se développer peu à peu.

Le successeur de Jordan Amavi déjà trouvé ?