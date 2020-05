Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Klopp ne lâche rien pour cette piste d’Abidal !

Publié le 30 mai 2020 à 0h00 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de Liverpool, Timo Werner serait bel et bien dans les plans de Jürgen Klopp alors que le FC Barcelone penserait à l'Allemand en cas d'échec dans le dossier Lautaro Martinez.

Alors que l’Inter Milan ne semble plus faire partie des clubs en lice pour l’accueillir depuis l’annonce de sa non venue par le directeur sportif du club Piero Ausilio, Timo Werner ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Si l’Inter ne devrait donc pas s’attacher les services du joueur, le FC Barcelone serait en revanche toujours dans la course. Le club catalan souhaite préparer la succession de Luis Suarez et espère toujours recruter Lautaro Martinez. Mais le Barça explore d’autres pistes en cas d’échec sur le dossier de l’attaquant argentin et penserait à Timo Werner. Les blaugrana ne seraient d’ailleurs pas les seuls à s’intéresser au buteur allemand.

Jurgen Klopp sous le charme de Werner