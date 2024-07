JO Paris 2024 - Tennis de table : Les frères Lebrun vers un exploit ?

Pierrick Levallet

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ne vont plus tarder à démarrer. L’événement débutera le 26 juillet et se tiendra jusqu’au 11 août prochain. Naturellement, les stars françaises seront attendues au tournant afin de représenter au mieux la France. Les Bleus de Thierry Henry, Teddy Riner, Victor Wembanyama ou encore Nikola Karabatic seront naturellement suivis de très près. Alexis et Félix Lebrun, eux, auront la lourde tâche de porter les espoirs d’une médaille d’or tricolore en tennis de table.

Les frères Lebrun ont fait sensation aux Championnats du monde

Les deux frères se sont illustrés en février dernier. Pas vraiment attendus, Alexis et Félix Lebrun se sont hissés jusqu’en finale des Championnats du monde. Ils ont finalement été terrassés par la Chine (3-0), mais leur exploit a eu un effet retentissant à l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les frères Lebrun vont néanmoins devoir retrousser leurs manches pour reproduire une telle performance.

«On rêve d’une médaille et grâce à nos résultats nous pouvons y prétendre»

Il va en effet falloir sortir le grand jeu pour battre la Chine. Félix (5e mondial) et Alexis Lebrun (17e) sont très nettement dominés par les pongistes chinois Wang Chuqin, Liang Jingkun, Ma Long et Fan Zhendong. Les deux phénomènes du tennis de table français ont alors décidé de préparer la compétition à Nantes, avec de très grandes ambitions pour ces Jeux Olympiques 2024. « On rêve d’une médaille et grâce à nos résultats nous pouvons y prétendre. On a envie d’aller la chercher cette médaille même si nous savons que ce sera compliqué » a d’ailleurs expliqué Alexis Lebrun dans un entretien accordé à Nantes Métropole. « Avec notre classement mondial par équipe - numéro 3 - et mon classement individuel, potentiellement c’est allé chercher une médaille et quelle que soit la couleur, nous serons très heureux ! On ne se fixe pas de limite » a ajouté Félix Lebrun. « Paris nous transcendera. On est tous préparé à ça, on aime jouer devant du monde et dans des ambiances chaudes. Nous connaissons le public français. Il y aura 7 500 personnes dans l’Arena et ça doit nous permettre de créer l’exploit ! La dernière médaille en simple remonte à Barcelone avec Jean-Philippe Gatien et en double à Sydney » a ensuite poursuivi Alexis Lebrun. À voir s’ils seront en mesure de créer la sensation à Paris cet été. Ils sont en tout cas déterminés à aller chercher cette médaille d’or pour la France.