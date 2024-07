JO Paris 2024 : Le rendez-vous à ne pas manquer ce 26 juillet

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après deux premières journées de compétition, petite pause durant ces Jeux Olympiques. En ce vendredi 26 juillet, aucune épreuve ne se déroulera, mais c’est pour une raison bien précise. En effet, c’est en ce jour que le coup d’envoi précis des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ce vendredi, la capitale française va accueillir la traditionnelle cérémonie d’ouverture. Un spectacle qui s’annonce visiblement grandiose. C’est le rendez-vous à ne pas manquer.

Tandis que le coup d'envoi officieux de ces Jeux Olympiques 2024 a été donné ce mercredi avec le début des tournois olympiques masculins de football et de rugby à 7, le coup d’envoi officiel est pour ce vendredi soir. En effet, c’est en ce 26 juillet que la cérémonie d’ouverture des JO va se dérouler à Paris. Un véritable spectacle que vous pourrez suivre dès 19h30 et qui sera diffusé sur France 2 ainsi que sur Eurosport.

Une cérémonie d’ouverture encore jamais vue aux Jeux Olympiques

Et cette cérémonie d’ouverture des JO 2024 à Paris ne sera pas comme les autres. Lors des précédentes éditions, on avait l’habitude de voir les différentes délégations défiler derrière leur porte-drapeau dans un stade, cette fois, cela ne sera pas le cas. En effet, pour la première fois de l’histoire, la cérémonie d’ouverture se fera en dehors d’un stade et Paris a décidé de faire les choses en grand pour l’occasion puisque les différentes délégations vont parader lors d’un défilé sur La Seine à bord de bateaux. Au total, ce seraient près de 7000 athlètes qui devraient être de la partie pour ce défilé hors du commun.

Des stars pour embellir le show

Outre ce défilé sur la Seine des différentes nations qui participent aux Jeux Olympiques, on aura également le droit à un véritable show avec des stars qui ont fait le voyage pour l’occasion. Ainsi, selon les différents échos sortis à l’approche de cette cérémonie d’ouverture, il a été révélé que Céline Dion, Aya Nakamura, Juliette Armanet ou encore Rim’K devraient chantier à l’occasion de cet événement planétaire qui sera suivi aux 4 coins du monde.