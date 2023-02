Hamilton, Verstappen....La saison 2023 de F1 va démarrer, testez-vous sur la saison 2022

La rédaction

En 2022, la Formule 1 a consacré son nouveau patron. Après son premier titre en 2021, Max Verstappen n’a pas seulement confirmé en remportant à nouveau le championnat du monde, mais il a également écrasé la concurrence. Pourtant, dans l’ombre de sa domination totale, quelques signaux venus de Ferrari laissent ouverte la possibilité d’un duel épique dans les prochaines années…

La saison 2022 de Formule 1 a indéniablement été dominé par un homme : Max Verstappen, le pilote hollandais de l’écurie Red Bull. Verstappen a écrasé la concurrence, remportant la majorité des Grand-Prix de la saison. Verstappen, pas réputé pour être le plus sympathique des compétiteurs, a gravi les échelons depuis son arrivée en F1 et il apparaît aujourd’hui totalement en maîtrise de son pilotage et de la pression inhérente à un pilote de top niveau.

Verstappen a écrasé la concurrence

Avec un Lewis Hamilton en souffrance au sein d’une écurie Mercedes plus assez compétitive pour la gagne et des jeunes pousses au début de leur ascension, comme le Monégasque Charles Leclerc chez Ferrari, le Hollandais a maintenu son emprise sur ses adversaires. Pour autant, le jeune Leclerc a démontré, surtout lors des premiers Grand-Prix de la saison, qu’il avait l’étoffe d’un futur champion du monde, bousculant l’espace de quelques semaines la hiérarchie établie par Verstappen. En 2023, si l’écurie Ferrari se remet dans le bon sens, le combat pourrait être rude entre le Hollandais et le Monégasque, les deux pilotes les plus rapides aujourd’hui. Charles Leclerc a réalisé neuf pole positions l’an dernier, c’est dire s’il sait aller vite, et que si la Ferrari suit en fiabilité…

Côté Français, l’écurie Alpine-Renault a confirmé qu’elle appartenait désormais aux équipes qui comptent en Formule 1, arrachant une quatrième place au classement des constructeurs, avec un duo de pilotes efficace, entre le jeune qui monte Esteban Ocon et le grand champion d’expérience Fernando Alsnso, et ce même si l’entente entre les deux n’a pas été idyllique. En 2023, Esteban Ocon pourrait encore franchir un cap et entrer dans les top 5 au classement des pilotes, au sein d’une équipe 100% française puisque Fernando Alonso est parti et a été remplacé par Pierre Gasly.