Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton reçoit un très bel hommage

Publié le 9 avril 2020 à 14h35 par H.G. mis à jour le 9 avril 2020 à 14h39

Ron Dennis, l’ancien patron de McLaren, a confié toute sa fierté de voir le niveau qu’avait atteint Lewis Hamilton chez Mercedes, avec lequel il a travaillé pendant plusieurs années.

Avant d’écrire son histoire chez Mercedes et de remporter cinq championnats du monde au volant de sa Flèche d’Argent, Lewis Hamilton évoluait au sein de l’écurie McLaren. C’est avec celle-ci qu’il a remporté le premier de ses six titres mondiaux, en 2008, en devenant à l’époque le plus jeune champion du monde de l'histoire à 23 ans, 9 mois et 26 jours (un record depuis battu par Sebastian Vettel en 2010). Désormais âgé de 35 ans, le Britannique a fait du chemin et celui-ci a été couronné de succès dès son départ chez Mercedes en 2013. Cependant, ce n’est pas pour autant que Lewis Hamilton oublie d’où il vient et ceux qui l’ont aidé à ses débuts, et notamment Ron Dennis. L’ancien patron de McLaren a en effet souligné la belle mentalité de son ancien protégé, tout en confiant sa grande fierté de voir le succès qu'a rencontré le sextuple champion du monde.

« Je suis sûr qu’il n’oubliera jamais »