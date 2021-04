Formule 1

Formule 1 : Après son terrible accident, Grosjean s'enflamme pour sa nouvelle vie !

Publié le 8 avril 2021 à 18h35 par A.M.

Désormais pilote en IndyCar, Romain Grosjean s'est prononcé sur sa nouvelle carrière aux Etats-Unis et il ne cache pas sa joie.

Il y a quatre mois, Romain Grosjean était victime d'un accident effroyable sur le circuit de Sakhir. Sorti de l'enfer des flammes de sa monoplace, l'ancien pilote Haas a d'ailleurs mis un terme à sa carrière en Formule 1 sur cette scène terrifiante. Cependant, du haut de ses 35 ans, Romain Grosjean se lance dans un nouveau défi en IndyCar avec l'écurie Dale Coyne Racing. Et il est déjà très motivé.

«Je pense que je peux réussir une vraie seconde carrière aux Etats-Unis»