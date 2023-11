Folle rumeur en F1, Alonso sort du silence

Jean de Teyssière

Cette semaine précédant le Grand Prix du Brésil a fait l'objet de nombreuses rumeurs chez Aston Martin. Certains voyaient Fernando Alonso quitter l'écurie pour y être remplacé par Sergio Pérez. De quoi accélérer le départ à la retraite du double champion du monde espagnol ? Pas selon lui.

« Je ne veux pas croire la rumeur qu’ils m’ont racontée maintenant dans le paddock. Non. » Il a suffi d'un seul message du journaliste Albert Fabrega pour mettre le feu aux poudres et faire naître les plus folles rumeurs. Parmi elles, un échange de baquet entre Sergio Pérez et Fernando Alonso. Une rumeur évidemment infondée, tout comme celle de la retraite de Fernando Alonso. Âgé de 42 ans, cette rumeur apparaît logiquement à chaque fin de saison.

«Il m’est facile de rester motivé une fois dans la voiture»

Alors que le début de saison de Fernando Alonso était quasiment parfait avec trois podiums consécutifs. Tout le monde pensait que l'Espagnol était capable de rivaliser avec Red Bull et Max Verstappen cette saison. Malheureusement pour lui, il est vite rentré dans le rang mais annonce être toujours motivé à conduire, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Il m’est facile de rester motivé une fois dans la voiture. Mais j’admets que j’aime être compétitif, j’aime être rapide et je déteste perdre. La situation actuelle chez Aston Martin n’est pas facile, nous devons comprendre pourquoi parce que c’est important pour le développement futur. L’équipe est concentrée à l’usine sur 2024, toutes les informations seront précieuses. »

«Pour l’instant, je ne me vois pas arrêter la F1»