F1 : Dans le dur, Alonso lâche une grosse annonce

Benjamin Labrousse

Auteur d’un début de saison sensationnel pour sa première année avec Aston Martin, Fernando Alonso a progressivement perdu du terrain, tout comme son écurie. Au sortir d’un nouveau week-end très compliqué, l’expérimenté pilote espagnol a affirmé que sa saison ainsi que celle d’Aston Martin était tout simplement terminée.

Il aura été héroïque. Après plusieurs saisons passées en retrait dans le paddock, Fernando Alonso est revenu sur le devant de la scène chez Aston Martin. Sensationnel en début de saison, le pilote de 42 ans a réussi à terminer sur le podium à sept reprises. Toutefois, la monoplace de l’écurie britannique a progressivement baissé en régime, jusqu’à devenir très compliquée à piloter. Lors du Grand Prix du Mexique ce week-end, Fernando Alonso n’a même pas pu terminer la course, et a lâché un constat lucide sur sa performance.

«Je n’ai pas fait du bon travail»

« Cela a été particulièrement difficile pour moi ce week-end » , déclare Fernando Alonso dans des propos relayés par ActuF1 . « Cela s’est vu avec les erreurs que j’ai commises. Je n’ai pas fait du bon travail car je manque de confiance dans la voiture. J’ai été sur le fil du rasoir. Je ne suis pas à mon meilleur niveau à cause de cela. Nous avons connu une baisse de performance lors des dernières courses, mais nous essayons de nous ressaisir. Nous devons continuer à travailler. Nous essayons de donner plus d’enseignements à l’usine et mettre fin à cette mauvaise passe que nous traversons » .

«La saison est terminée pour nous»