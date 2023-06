F1 : Un nouveau crack bientôt en Formule 1 ?

Solide leader du championnat, Alex Palou impressionne en IndyCar. Champion du monde en 2021, le pilote espagnol de 26 pourrait être tenté de découvrir une autre discipline. Les portes de la Formule 1 s'ouvrent grand à lui puisque McLaren l'a déjà testé en Hongrie. Un lien pourrait également exister avec Red Bull.

Après une fin de saison 2022 compliquée marquée par de gros problèmes juridiques avec son équipe, Alex Palou a mis tout le monde d'accord en IndyCar. Le pilote de l'écurie Chip Ganassi Racing est en tête du championnat du monde et il possède une avance confortable suite à sa nouvelle victoire à Road America la semaine passée. Un succès historique pour Ganassi puisqu'il s'agit de la 250ème victoire de l'écurie en IndyCar. Alex Palou possède désormais 74 points d'avance sur son équipier Marcus Ericsson et 81 unités sur Joseph Newgarden (Penske) avant de se rendre à Mid-Ohio le week-end prochain. L'Espagnol s'est offert des succès de prestige cette saison comme le Grand Prix d'Indianapolis et ses performances attirent forcément l'attention en Formule 1.

En IndyCar, Alex Palou fait l'unanimité. « Ce que fait Alex en ce moment est impressionnant. Il fait partie des cinq meilleurs pilotes du monde actuellement, cela ne fait aucun doute. Peut-être même dans les trois premiers. Il serait très intéressant de l’échanger contre le deuxième pilote de Red Bull et de voir ce dont il est capable en F1 », a déclaré son homologue Stefan Wilson. McLaren semble avoir les pris devants pour le phénomène.

