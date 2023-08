F1 : Un conseil étonnant est donné au concurrent de Verstappen

Benjamin Labrousse

Victorieux à deux reprises cette saison, Sergio Perez espérait pouvoir se battre avec son coéquipier Max Verstappen pour le titre de champion du monde. Mais malgré un début de saison réussi, la confiance ainsi que le rythme affiché par le Mexicain ont chuté. Ancien partenaire de Lewis Hamilton, Nico Rosberg a tenté d’expliquer cette situation.

2ème lors du dernier Grand Prix disputé en Belgique avant la trêve, Sergio Perez a retrouvé une confiance manquante depuis de nombreuses courses déjà. Moins performant que son coéquipier Max Verstappen, « Checo » doit constamment faire face aux différentes critiques, qui proviennent parfois des réseaux sociaux.

«Je recommanderais à Sergio de couper tous les médias»

Dans des propos relayés par Motorsport.com , l’ancien pilote Nico Rosberg s’est exprimé à ce sujet en conseillant Sergio Perez. « Je recommanderais à Sergio de couper tous les médias, de tout couper, de ne pas regarder les réseaux sociaux, car il va voir tellement de mèmes contre lui, de commentaires contre lui, de journalistes posant des questions contre lui ; il faut vraiment se détacher de ça. Quand je me battais pour le titre, je me suis complètement déconnecté des réseaux sociaux, des mails et du monde de l'information » , déclare ainsi le champion du monde 2016.

«Hey Sergio, te sens-tu menacé par Daniel Ricciardo ?»