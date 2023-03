F1 : Quiz sur Max Verstappen, champion du monde en titre

La rédaction

Max Verstappen, le champion du monde 2022, qui a écrasé la concurrence dès le troisième mois de compétition pour s’envoler vers le titre, apparaît comme un phénomène de la Formule 1. Sa carrière, loin d’être terminée alors qu’il est encore jeune, est là pour démontrer à quel point il a la carrure pour entrer dans l’histoire de la F1.

Même si son caractère conflictuel et sombre ne le place pas d’emblée dans les pilotes les plus sympathiques du circuit, Max Verstappen fait indéniablement partie des phénomènes de la Formule 1. Alors qu’il est encore jeune, il a déjà gagné le championnat du monde des pilotes, qu’il a même carrément survolé en 2022. Il détient également le record du plus jeune pilote à avoir remporté un Grand Prix. C’était en 1996, pour sa deuxième année en Formule 1.

« Au début de saison, nous étions en surpoids »

En 2022, Verstappen a donc assis sa domination sur le monde de la Formule 1, même s’il n’avait pas forcément une totale sérénité en début d’année, comme il l’a confié en revenant sur sa saison : « Est-ce que je pensais pouvoir conserver mon titre ? Honnêtement, c’était un très gros point d’interrogation. En raison de la nouvelle réglementation, nous n’avions aucune idée du niveau où nous allions être. Tout avait l’air bien dans la soufflerie et avec les calculs, mais vous ne savez pas ce que les autres ont trouvé. Ont-ils trouvé un meilleur moyen de faire ? Lorsque les voitures sont arrivées sur la grille à Bahreïn, pour prendre des photos, il y avait tellement de schémas différents que vous vous dites : ‘’Avons-nous fait ce qu’il fallait '’’ Notre problème au début de saison était que nous étions très en surpoids, donc nous ne pouvions pas vraiment montrer le véritable potentiel de la voiture. Mais avec le temps, nous nous en sommes débarrassés et la voiture a vraiment pris vie. Les mises à niveau nous ont ensuite aidés, mais c’est vraiment la perte de poids qui a été décisive ». Et la suite fut d’un tel niveau que rapidement, la victoire finale de Verstappen en 2022 est apparue incontournable.