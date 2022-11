Formule 1

F1 : Pérez, Norris… Les incroyables révélations de Red Bull

Publié le 4 novembre 2022 à 16h35

Hugo Chirossel

Si Red Bull est aujourd’hui satisfait de son duo composé de Max Verstappen et Sergio Pérez, l'écurie autrichienne a longtemps eu du mal à trouver le bon coéquipier au Néerlandais. Dans cette optique, Christian Horner a révélé que son équipe avait discuté avec Lando Norris à de nombreuses reprises, mais qu’il avait toujours donné sa préférence à McLaren.

Tout va bien pour Red Bull. Max Verstappen a d’ores et déjà glané son deuxième titre de champion du monde, l’écurie a remporté le championnat constructeur et vise désormais le doublé au classement des pilotes. Sergio Pérez, deuxième, compte cinq longueurs d’avance sur le troisième, Charles Leclerc. Mais l’équipe dirigée par Christian Horner a eu du mal à trouver le bon coéquipier au Néerlandais. Pierre Gasly et Alexander Albon n’avaient pas donné satisfaction, avant que le Mexicain n’arrive en 2021.

« Nous avons parlé à Lando quelques fois au fil des années »

Le patron de Red Bull a d’ailleurs révélé avoir « parlé à Lando (Norris) quelques fois au fil des années », dans des propos relayés par Motorsport.com . « Mais chaque fois que nous avons eu une conversation, il a signé un contrat avec McLaren le lendemain. Il a un contrat avec McLaren sur le long terme, et on dirait qu'il y est encore pour quelques années . »

« J'ai parlé avec quelques autres personnes »