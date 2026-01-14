F1 : Les révélations d’Isack Hadjar après le grand cauchemar !

Il y a un peu plus d’un an maintenant, Isack Hadjar était sur le point de lancer son aventure en Formule 1 lors du Grand Prix d’Australie. Ce qui devait être un rêve pour le pilote français, alors chez Racing Bulls, s’est transformé en cauchemar. En effet, Hadjar était sorti de piste lors du tour de formation et avait dû abandonner. Un échec dont il a réussi toutefois à rapidement se relever.
Isack Hadjar aura donc vécu des débuts catastrophiques en Formule 1. Au volant de sa Racing Bulls, le Français a connu un Grand Prix d’Australie qui a viré au fiasco. En effet, le rookie était sorti de piste lors du tour de formation ce qui l’a obligé à déclarer forfait. Forcément, pour Hadjar, ça a été difficile à vivre.
« Ce jour-là, mon monde s'est effondré »
Invité du podcast de Red Bull, Isack Hadjar est revenu sur cette terrible première en Formule 1. Le désormais coéquipier de Max Verstappen a alors expliqué : « Ce jour-là, mon monde s'est effondré. Dans la voiture, l'émotion était à son comble ». Malgré la déception, Hadjar a réussi à rapidement rebondir puisqu’il avait réussi à marquer ses points dès le 3ème Grand Prix de la saison au Japon.
Le rebond au Japon !
« Dans mon sport, on ne dispute pas un combat tous les six mois, on a la possibilité de le refaire cinq jours plus tard. Et c'est là que j'ai vu ma chance. Je me suis dit : « OK, je vais passer cinq jours difficiles à ruminer cette erreur, mais je sais que je vais remonter en voiture et montrer à tout le monde ce dont je suis capable ». (…) Vous savez, ce ne sont même pas seulement les points, c'est le fait que ce soit un circuit légendaire. J'ai toujours rêvé de piloter là-bas en F1. J'ai fait de la simulation, j'ai regardé les courses depuis que je suis enfant. J'adore le Japon pour sa gastronomie, sa culture, ses mangas, tout. J'ai donc passé une excellente semaine, et en plus, j'ai marqué mes premiers points en Formule 1. Je n'aurais voulu marquer mes premiers points nulle part ailleurs. Je l'ai fait ici », a ensuite expliqué Hadjar.