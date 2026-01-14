F1 : Les révélations d’Isack Hadjar après le grand cauchemar !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un peu plus d’un an maintenant, Isack Hadjar était sur le point de lancer son aventure en Formule 1 lors du Grand Prix d’Australie. Ce qui devait être un rêve pour le pilote français, alors chez Racing Bulls, s’est transformé en cauchemar. En effet, Hadjar était sorti de piste lors du tour de formation et avait dû abandonner. Un échec dont il a réussi toutefois à rapidement se relever.

Isack Hadjar aura donc vécu des débuts catastrophiques en Formule 1. Au volant de sa Racing Bulls, le Français a connu un Grand Prix d’Australie qui a viré au fiasco. En effet, le rookie était sorti de piste lors du tour de formation ce qui l’a obligé à déclarer forfait. Forcément, pour Hadjar, ça a été difficile à vivre.

« Ce jour-là, mon monde s'est effondré » Invité du podcast de Red Bull, Isack Hadjar est revenu sur cette terrible première en Formule 1. Le désormais coéquipier de Max Verstappen a alors expliqué : « Ce jour-là, mon monde s'est effondré. Dans la voiture, l'émotion était à son comble ». Malgré la déception, Hadjar a réussi à rapidement rebondir puisqu’il avait réussi à marquer ses points dès le 3ème Grand Prix de la saison au Japon.