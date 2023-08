F1 : Leclerc lâche une étonnante révélation sur Ferrari

Benjamin Labrousse

2ème du championnat du monde l’an passé, Charles Leclerc connaît davantage de difficulté cette saison. Régulièrement annoncé dans un possible transfert chez Mercedes, le pilote monégasque a réaffirmé tout son attachement à Ferrari, révélant également comment le décès de l’un de ses proches avait été déterminant dans son amour pour la Scuderia.

Assurément l’un des pilotes les plus talentueux de sa génération, Charles Leclerc connaît une saison galère chez Ferrari. Lors du Grand Prix des Pays-Bas dimanche dernier, le Monégasque a une fois de plus été ralenti par un arrêt au stand complètement manqué en début de course. Mais pour Charles Leclerc, l’amour ressenti pour la Scuderia est inconditionnel.

« Je sais à quel point c’est difficile »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Charles Leclerc a réaffirmé son objectif au sein de l’écurie italienne. « J’ai toujours dit très clairement que mon objectif était d’essayer d’être champion du monde, mais d’abord avec Ferrari. Je sais à quel point c’est difficile. Nous ne sommes pas dans la situation la plus facile. Il y a un grand écart à combler pour arriver au niveau de Red Bull mais Ferrari m’a aidé avant d’entrer en F1, a cru en moi et m’a mis dans un baquet Ferrari très tôt, et c’est toujours une équipe que j’ai adorée. Ma priorité est de gagner avec Ferrari et je ne m’inquiète pas de savoir si je n’y parviendrai pas ou quoi que ce soit. Nous devons juste travailler sur l’équipe et essayer de l’améliorer autant que possible, et j’espère pouvoir y parvenir un jour » .

« J’ai toujours eu une relation particulière avec l’Italie »