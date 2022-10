Formule 1

F1 : La grosse mise au point d'Alpine sur la rivalité Ocon-Gasly

Publié le 19 octobre 2022 à 00h35

Arnaud De Kanel

Après plusieurs semaines de négociations, Alpine est parvenue à trouver un accord avec Pierre Gasly afin qu'il remplace Fernando Alonso. Le Français retrouvera son ami d'enfance, Esteban Ocon, avec qui les relations se sont dégradées au fil des années. Laurent Rossi, patron d'Alpine, a tenu a mettre les choses au clair sur cette affaire.

La saison 2023 sera celle des retrouvailles pour Pierre Gasly et Esteban Ocon. En effet, ils seront tous les deux réunis sous les couleurs d'Alpine et composeront un duo 100% français. L'écurie tricolore a donc réussi à réunir les deux amis d'enfance, devenus rivaux. Leur relation ne serait pas des plus amicales ces dernières années mais leur patron Laurent Rossi leur a lancé un sacré avertissement.

«Il n'y aura pas de hiérarchie»

« Il n'y aura pas de hiérarchie. Il n'y en a pas aujourd'hui avec Alonso et Ocon. Il n'y a pas de différences de pedigree entre Gasly et Ocon, ils sont pareils. Sur la rivalité, quand ils se sont vus, on sentait qu'ils se connaissaient depuis 20 ans. J'ai l'impression qu'ils se disent qu'il y a une chance. Ils sont matures maintenant, j'espère » a déclaré Laurent Rossi dans l'émission Le Super Moscato Show sur RMC .

«Je compte sur eux pour montrer qu'ils ont appris»