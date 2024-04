F1 : Fiasco pour Gasly et Ocon, Alpine balance tout

Hugo Chirossel

Alors que Max Verstappen a remporté sa troisième course de la saison ce dimanche lors du Grand Prix du Japon, Alpine de son côté n’y arrive toujours pas. Esteban Ocon et Pierre Gasly ont une nouvelle fois terminé en dehors des points, aux 15e et 16e positions. Selon Bruno Famin, directeur d’équipe de l’écurie française, c’est un accrochage entre les deux pilotes qui a entamé la performance de l’A524.

Un nouveau week-end à oublier pour Alpine. Toujours en quête de ses premiers points cette saison, l’écurie française n’a pas réussi à les obtenir ce dimanche lors du Grand Prix du Japon. 17e sur la grille de départ, Pierre Gasly n’a pas pu faire mieux qu’une 16e position à l’arrivée, tandis qu’Esteban Ocon, partie 15e, a terminé à la même place.

« On a fait un pas en arrière aujourd’hui »

« Bien sûr, j’essaie toujours de faire au mieux, de gérer les pneus au bon moment pour avoir du jus à la fin. Mais on avait beaucoup de dégradation. J’ai fait une course que je sais faire à Suzuka, j’ai déjà fini dans le top 5, et aujourd’hui ça ne suffit pas, il nous faut de la performance. Inquiets, on l’est depuis le début de l’année. Il faut qu’on regarde les progrès qu’on arrive à faire. On a fait des progrès sur la qualif ce week-end, sur pas mal de choses à Melbourne. Mais en course, on a fait un pas en arrière aujourd’hui, et qu’on soit inquiets ou non ça ne change rien, on doit continuer à bosser et tout donner pour la prochaine course », a réagi Esteban Ocon au micro de Canal+ .

« Les deux monoplaces ont subi d’importantes pertes d’appui »