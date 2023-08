F1 : Ferrari dans le dur, il tire un bien triste bilan

Benjamin Labrousse

Le début de saison de Ferrari ne laisse rien de présager de bon pour la suite. Après une passation de pouvoir entre Mattia Binotto et Frédéric Vasseur à l’intersaison, la Scuderia n’y arrive toujours pas. Quatrième au classement constructeur, l’écurie basée à Maranello devrait arrêter de jouer les victoires, mais davantage gagner en régularité selon Carlos Sainz.

Alors que cette saison, seul Charles Leclerc compte une place obtenue sur le podium, Ferrari va de mal en pis. L’écurie italienne semble très loin de son début d’année précédente, où la Scuderia semblait en capacité de concurrencer Red Bull et Max Verstappen.

«Red Bull avait une telle avance sur nous»

Pilote Ferrari, Carlos Sainz a tenté d’analyser cette première partie de saison ratée. « Le début [de saison] a évidemment été relativement frustrant quand nous avons réalisé que Red Bull avait une telle avance sur nous et qu'il allait être difficile de lutter contre eux. Je pense que nous nous attendions tous à ce que la voiture soit plus compétitive, à ce que nous-mêmes soyons plus compétitifs, et le peloton est devenu très, très serré. Maintenant, vous passez par des hauts et des bas, où certains week-ends vous pouvez vous battre pour la P3 et d'autres vous finissez juste P8, ce qui, en termes de performance, peut signifier que vous êtes 0"1 devant ou 0"1 derrière ce peloton resserré, ce qui n'est pas grand-chose » , affirme l’Espagnol dans des propos relayés par Motorsport.com .

«Arrêter d'espérer une victoire ou un podium»