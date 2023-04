F1 : Ferrari annonce du très lourd, Leclerc va halluciner

Pierrick Levallet

Annoncé sur le départ depuis quelques semaines, Charles Leclerc est encore lié à Ferrari jusqu'en 2024. Le Monégasque traverse un début de saison délicat, mais sa pole position en Azerbaïdjan ce vendredi montre que la Scuderia est sur la bonne voie. D'ailleurs, l'écurie italienne voit les choses en grand pour le pilote de 25 ans.

Sous contrat jusqu’en 2024, Charles Leclerc fait l’objet de quelques rumeurs autour de son avenir. Certaines l’annoncent notamment du côté de chez Mercedes. Néanmoins, la Scuderia Ferrari se veut assez sereine concernant le futur du Monégasque. « Il fait clairement partie du projet, vous savez. Il n’est pas spectateur. Il est impliqué dans le développement de l’équipe, il fait partie du développement parce qu’il se développe lui-même. C’est un contributeur à la performance, en piste et hors piste. Et tant qu’il jouera ce rôle, nous sommes sur la bonne voie » a d’ailleurs révélé Frédéric Vasseur.

F1 : Transfert pour Charles Leclerc, la presse italienne rend le verdict https://t.co/Q3T0ISy8t9 pic.twitter.com/2ytBt7acW0 — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

«Toutes les histoires à succès de la Formule 1 ont pris du temps»

Le patron de l’écurie italienne ne s’est pas arrêté là. Il prévoit de grandes choses pour Charles Leclerc chez Ferrari. S’il se montre suffisamment patient, il pourrait connaître le même succès que certaines légendes de la F1 à en croire Frédéric Vasseur. « Il est vrai que dans n'importe quelle équipe, on construit toujours une équipe autour du pilote. Si l'on regarde sur les 20 dernières années - voire plus -, toutes les histoires à succès de la Formule 1 ont pris du temps. Mais c'était toujours une équipe construite autour de quelqu'un - un pilote. C'était vrai avec Lewis [Hamilton] chez Mercedes, et c'était vrai avant avec Michael [Schumacher] chez Ferrari, c'était vrai avec [Fernando] Alonso chez Renault, c'était vrai partout. On peut trouver des tonnes d'exemples » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Motorsport.com .

Ferrari veut construire autour de Leclerc