F1 : Coupe de balai chez Alpine, Ocon sort du silence

Benjamin Labrousse

Malgré un podium obtenu lors du Grand Prix de Monaco, Esteban Ocon a réalisé une première partie de saison à l’image de son écurie : décevant. Alors qu’Alpine a récemment entamé un nouveau cycle en se séparant de Laurent Rossi, d’Otmar Szafnauer et d’Alan Permane, le pilote de 26 ans ne souhaite pas changer sa manière de fonctionner.

Alors que la Formule 1 reprend ce week-end à Zandvoort pour le Grand Prix des Pays-Bas, Pierre Gasly et Esteban Ocon sont attendus au tournant. 10ème au classement du championnat du monde, Ocon s’est exprimé sur sa vision des choses autour des récents événements chez Alpine.

F1 : Alpine balance tout sur son coup de balai https://t.co/S6pXUm1CGZ pic.twitter.com/7YroJ64sFG — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

« J'étais déjà un leader de mon équipe auparavant »

Dans des propos retranscrits par Motorsport.com , Esteban Ocon affirme que sa manière de fonctionner n’a pas changé chez Alpine. « Je n'ai pas changé ma manière de travailler. Les années précédentes, je passais beaucoup de temps à l'usine. Cette année aussi, alors ça ne change pas vraiment. Je me montrais autant les années précédentes que cette année. J'étais déjà un leader de mon équipe auparavant. Je pense qu'on doit se concentrer sur nous-mêmes et sur ce qu'on doit faire maintenant. On fait une séance d'EL1 : 'OK, voici les problèmes. Résolvons-les'. Voilà comment j'ai toujours travaillé, c'est ça que je veux continuer à faire. Être honnête avec tout le monde dans l'équipe, prendre les choses que l'on doit faire au lieu de se concentrer sur les autres, c'est ça la meilleure manière d'obtenir des résultats. Et quand les choses fonctionnent, ça vient naturellement » .

« Je ne ressens pas la pression »