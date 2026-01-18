F1 : Coup de tonnerre, Verstappen annonce la fin !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si Red Bull dispose désormais de son propre moteur, Max Verstappen lui, s’est montré évasif autour de son avenir ce dimanche. Le quadruple champion du monde néerlandais a notamment laissé entendre qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière en Formule 1 si les nouvelles réglementations de 2026 ne lui plaisaient pas.

Faisant partie des plus grands champions de l’histoire du sport automobile, Max Verstappen voit son contrat actuel expirer en 2028 chez Red Bull. Contrairement à certains pilotes comme Fernando Alonso et Lewis Hamilton, le Néerlandais a déjà affirmé à plusieurs reprises qu’il ne souhaitait pas s’éterniser en Formule 1.

Verstappen prêt à tout plaquer ? De nouveau interrogé au sujet de son avenir ce dimanche, Max Verstappen a laissé entendre la possibilité d’une fin de carrière précoce, notamment si les nouvelles réglementations mises en place à partir de cette saison 2026 ne lui convenaient pas. « Une année cruciale ? Oui, en fait. Je pense que, de toutes les personnes autour de moi, je suis celui qui est le plus détendu par rapport à ça. Je m’en sortirai. Ça finira par donner des décisions pour la suite en F1 », a d’abord lancé Verstappen, relayé par Next-Gen Auto.