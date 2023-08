F1 : Alpine, la descente aux enfers ?

Arnaud De Kanel

A la mi-saison, Alpine apparait comme la plus grosse déception. Le duo composé d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly nourrissait de grandes attentes mais l'écurie française a échoué sur cette première partie d'exercice. Les principaux dirigeants ont été licencié afin d'insuffler une nouvelle dynamique pour la fin de saison. Assez pour éviter le chaos ?

Le PDG de Renault Luca de Meo a désigné les coupables du début de saison ratée d'Alpine et ils en ont fait les frais. En effet, Laurent Rossi, l'ex-CEO, Otmar Sfaznauer, l'ex directeur d'équipe, ainsi qu'Alain Permane, l'ex directeur sportif, ont tous les trois été évincés. Cette révolution aura-t-elle du bon et permettra-t-elle à Alpine de relever la tête dès la reprise ? Les avis divergent à ce sujet.

«Rien de pire que quelque chose comme ça», «L’ambiance doit être particulièrement malsaine»

Du côté des observateurs, la tendance est plutôt au pessimisme, à l'image de René Arnoux. « Il n’y a rien de pire que quelque chose comme ça pendant une saison où vous visez le meilleur. Et on n’annonce jamais en F1 des résultats élevés en début de saison. Je trouve ça inopportun. On se met sur un piédestal, mais ça n’existe pas. On ne sait jamais ce que la concurrence fait », a déclaré l'ancien pilote. Denis Chevrier ne se veut pas beaucoup plus rassurant. « On sent une équipe où, comme ça ne marche pas, on entre dans un jeu politique avec des gens qui ne vont être intéressés par une chose : défendre leur petite place personnelle plutôt que se retrousser les manches. Nécessairement, il faut que les responsables soient jugés. On ne peut pas continuer à ne pas comprendre. L’ambiance doit être particulièrement malsaine. Changer, c’est un peu logique. Mais on sait aussi que quand on change, il ne faut pas attendre des résultats demain mais que ce sera dans un an ou dans un an et demi. Il faut avoir la patience », a-t-il estimé. Finalement, il n'y a que chez Alpine où l'espoir de sauver cette saison demeure.

«Nous n’avons pas changé nos objectifs»