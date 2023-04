Coup de tonnerre en F1, Verstappen lâche une énorme annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En marge du Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan, Max Verstappen a lâché une annonce, qui pourrait agiter le paddock. Agé seulement de 25 ans, le double champion du monde en a remis une couche sur son avenir, annonçant qu'il pourrait quitter la Formule 1 pour découvrir d'autres disciplines à l'instar d'un Fernando Alonso.

Double champion du monde de Formule 1, Max Verstappen apparaît, plus que jamais, comme le grand favori à sa propre succession. Le Néerlandais réalise un début de canon. Victorieux au Bahreïn et en Australie, le pilote Red Bull va tenter de remporter une troisième victoire à Bakou, ce dimanche. En marge de cette course, Verstappen a été interrogé sur son avenir en Formule 1. Lié à Red Bull jusqu'en 2028, le pilote de 25 ans n'a pas fermé la porte à un départ à l'issue de son contrat. A l'instar d'un Fernando Alonso, Verstappen ne voudrait pas s'enfermer dans une seule et même discipline et souhaiterait découvrir de nouvelles disciplines.

Verstappen ouvre la porte à un départ

« Je suis sous contrat jusqu'à la fin de l'année 2028, puis nous ferons le point. Mais j'ai le sentiment que, si ça devient trop à un certain point, il sera temps de changer. J'ai envie de faire d'autres choses, d'autres compétitions, un peu comme l'a fait Fernando (Alonso) » a annoncé Verstappen ce jeudi. Dans un second temps, il a tenu à tempérer ses propos.

Verstappen toujours motivé, mais...