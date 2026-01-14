Zidane menacé de divorce : Le coup de pression de sa femme Véronique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Marié à sa femme Véronique depuis 1994, Zinedine Zidane a donc vécu toutes les étapes de sa grande carrière aux côtés de la même femme. Et cette dernière avait d'ailleurs lâché une grosse confidence dans la biographie de Zidane : elle aurait divorcé si l'ancien numéro 10 des Bleus avait fini par prendre la grosse tête !

Malgré son immense carrière remplie de succès en tant que joueur (Coupe du Monde 1998, Ballon d'Or 1998, Euro 2000, Ligue des Champions 2002...) mais également en tant qu'entraîneur (Ligue des Champions en 2016, 2017 et 2018), Zinedine Zidane semble être toujours resté fidèle à ses valeurs de simplicité et de modestie. Il faut dire que son épouse, Véronique, a toujours veillé au grain, quitte à se montrer menaçante envers Zidane s'il commençait à dérailler...

« Il y a longtemps que je l'aurais quitté si... » C'est en tout cas ce qu'elle révélait avec humour dans la biographie de Zinedine Zidane, écrite par Frédéric Hermel et parue en 2019 : « S'il avait pris la grosse tête, il y a longtemps que je l'aurais quitté. Ah non ! Surtout pas ça. Je vous le dis. Tant que je serai là, pas de risque que ça lui arrive. Pas le genre de la maison », indiquait Véronique Zidane.