Zidane : Le départ douloureux, il balance tout

Zinedine Zidane est pressenti pour vivre son rêve bleu après la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France, soit 8 ans après son premier départ du Real Madrid en tant qu'entraîneur. Une décision qui avait grandement marqué Jesus Vallejo à l'époque puisque cela sonnait en parallèle la fin de l'ère-Cristiano Ronaldo. Pour The Athletic, le défenseur formé à Madrid s'est livré.

Entre 2016 et 2018, le Real Madrid a signé un threepeat assez impressionnant : trois Ligues des champions d'affilée. Une prouesse inégalée que Carlo Ancelotti a été proche de répéter entre 2022 et 2024 avec deux sacres dans la plus belle des compétitions européennes. Présent pour la dernière saison de Zinedine Zidane et de Cristiano Ronaldo à la Casa Blanca en 2017/2018, Jesus Vallejo est passé aux aveux au sujet de leurs départs.

«Zidane m'a dit que les rôles pouvaient changer» Après avoir connu des prêts successifs au Real Saragosse, à l'Eintracht Francfort, le défenseur central à présent âgé de 28 ans revenait à 20 ans au Real Madrid où Zinedine Zidane lui a tenu un discours dont il se souvient encore. « Ces premières années, il m'a donné un rôle au premier plan et, à l'entraînement, il m'a donné beaucoup de confiance. Zidane m'a dit que les rôles pouvaient changer. J'ai aimé ça et je me suis senti intégré ».