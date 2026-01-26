Zidane l'abandonne : Le geste qui ne passe pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane, à l'instar de la Coupe du monde 1998, aurait pu envoyer le peuple français au firmament. Tout avait bien commencé d'ailleurs avec un penalty sur panenka inscrit par le numéro 10 et capitaine de l'équipe de France à l'époque face à l'Italie en finale du Mondial 2006. Cependant, son coup de sang sur Marco Materazzi faisait basculer la rencontre en défaveur des Bleus. Ce qu'un de ses coéquipiers de l'époque a eu du mal à lui pardonner pendant un long moment.

Un moment, à 10 minutes du terme de la rencontre la plus importante de sa vie. Willy Sagnol a été témoin d'une sortie de route totalement inattendue de la part de son ami Zinedine Zidane. A l'Olympiastadion de Berlin, où Raymond Domenech avait donné rendez-vous au peuple français le 9 juillet 2006, Zizou entachait grandement sa légende en équipe de France en assénant un coup de boule sur la poitrine de Marco Materazzi qui avait tenu des propos déplacés au sujet de sa sœur.

«J'avais une certaine rancœur. Un mauvais goût pour la bouche» Résultat ? Zinedine Zidane a vu rouge et le verdict fut sans appel : une expulsion du champion du monde 98 sous les yeux de Willy Sagnol. Le latéral droit a terminé le match et a même inscrit son tir au but face à Gianluigi Buffon. Cependant, l'équipe de France s'est tout de même inclinée face à l'Italie (1-1 puis 3-5). Un moment difficile à accepter pour Sagnol qui en a voulu à Zizou comme il l'avouait courant 2019 pour La Boîte à Souvenirs de RMC. « Après ce qu'il s'est passé, comme beaucoup, on avait un peu les boules. On l'a tous exprimé d'une façon ou d'une autre. (...) Mon caractère faisant, j'ai préféré le garder pour moi. Mais ça n'empêche pas que j'avais une certaine rancœur. Un mauvais goût pour la bouche ».