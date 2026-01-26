Zidane et Ribéry : La bonne surprise à son arrivée en équipe de France !

Amadou Diawara

Peu avant la Coupe du Monde 2006, Raymond Domenech a offert sa toute première sélection en équipe de France à Franck Ribéry. Revenu pour une dernière pige en Bleu, Zinedine Zidane a eu l'occasion de côtoyer l'ancienne gloire de l'OM et du Bayern. Comme l'a avoué le Ballon d'Or 98, Franck Ribéry est le joueur le plus marrant avec qui il a joué.

Etincelant sous les couleurs de l'OM, Franck Ribéry a tapé dans l'œil de Raymond Domenech. A tel point que l'ex-sélectionneur de l'équipe de France lui a offert ses premières minutes en Bleu le 27 mai 2006. Les Tricolores ayant emporté ce match de préparation à la Coupe du Monde 2006 contre le Mexique (1-0). Après avoir pris sa retraite international, Zinedine Zidane a décidé de faire son grand retour pour donner un coup de main à ses compatriotes. Un choix qui lui a permis de rencontrer Franck Ribéry. Un joueur dont l'humour est unique selon lui.

«Il m’avait lancé une boule de neige » « Le joueur le plus marrant que j’ai côtoyé ? Franck Ribéry fait partie de ces mecs-là. La première fois qu’on a fait un stage en équipe de France avec lui, c’était à la montagne, à Tignes. Et il m’avait lancé une boule de neige ! Les autres joueurs étaient surpris. Sur moi ! Mais moi, en faisant ça, je l’ai trouvé top », a confié Zinedine Zidane lors d'un entretien accordé à L'Equipe en 2022.